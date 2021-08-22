Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался доволен победой над Торино (2:1) в первом туре Серии А.

Украинец провел на поле 76 минут, но результативными действиями отметиться не смог.

Тяжелый старт Аталанты с Малиновским в видеообзоре матча против Торино

"Важно хорошо начать. Тяжелая игра, но добыты важные 3 очка. Увидимся, ребята", – написал Руслан на своей странице в Instagram.

Следующий матч Аталанта проведет 28 августа – бергамаски будут принимать Болонью.

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