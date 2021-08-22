Малиновский прокомментировал тяжелый старт Аталанты в Серии А
16:54 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался доволен победой над Торино (2:1) в первом туре Серии А.
Луис Муриэль 6’
Роберто Пикколи 90+3’
6’ Луис Муриэль
90+3’ Роберто Пикколи
Украинец провел на поле 76 минут, но результативными действиями отметиться не смог.
Тяжелый старт Аталанты с Малиновским в видеообзоре матча против Торино
"Важно хорошо начать. Тяжелая игра, но добыты важные 3 очка. Увидимся, ребята", – написал Руслан на своей странице в Instagram.
Следующий матч Аталанта проведет 28 августа – бергамаски будут принимать Болонью.
Аталанта с ужасной игрой вырвала победу над Торино – бледный Малиновский, Гасперини получил урок от своего ученика
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter