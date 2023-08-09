"Два останні сезони принесли Юрічу два десятих місця, але з приростом, нехай і мінімальним, набраних очок у турнірній таблиці.

Бешикташ продовжує торгуватись за Маліновського – джерело озвучило нову пропозицію турецького гранда

Нині тренер починатиме сезон з кращої основи та міцнішого каркасу. Трансфер Маліновського – дійсно те, що приведе Торіно в єврокубки", – цитує Манассеро TMW.

Нагадаємо, Торіно хоче орендувати 30-річного гравця з правом викупу. Марсель прагне повернути витрачені на Руслана 10 млн євро і вже розпочав переговори з туринцями. Головним конкурентом італійців у боротьбі за Маліновського є турецький Бешикташ, який зробив французам вже другу пропозицію щодо українця. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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