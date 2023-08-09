"Маліновський приведе Торіно в єврокубки": в Італії очікують на камбек півзахисника збірної України
Журналіст видання La Stampa Франческо Манассеро переконаний, що прихід Руслана Маліновського допоможе команді Івана Юріча позмагатися за найвищі місця.
"Два останні сезони принесли Юрічу два десятих місця, але з приростом, нехай і мінімальним, набраних очок у турнірній таблиці.
Бешикташ продовжує торгуватись за Маліновського – джерело озвучило нову пропозицію турецького гранда
Нині тренер починатиме сезон з кращої основи та міцнішого каркасу. Трансфер Маліновського – дійсно те, що приведе Торіно в єврокубки", – цитує Манассеро TMW.
Нагадаємо, Торіно хоче орендувати 30-річного гравця з правом викупу. Марсель прагне повернути витрачені на Руслана 10 млн євро і вже розпочав переговори з туринцями. Головним конкурентом італійців у боротьбі за Маліновського є турецький Бешикташ, який зробив французам вже другу пропозицію щодо українця. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.