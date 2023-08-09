"Два последних сезона принесли Юричу два десятых места, но с приростом, пусть и минимальным, набранных очков в турнирной таблице.

Бешикташ продолжает торговаться за Малиновского – источник озвучил новое предложение турецкого гранда

Сейчас тренер будет начинать сезон с лучшей основы и крепкого каркаса. Трансфер Малиновского – действительно то, что приведет Торино в еврокубки", – цитирует Манассеро TMW.

Напомним, Торино хочет арендовать 30-летнего игрока с правом выкупа. Марсель стремится вернуть потраченные на Руслана 10 млн евро и уже начал переговоры с туринцами. Главным конкурентом итальянцев в борьбе за Малиновского является турецкий Бешикташ, который сделал французам уже второе предложение по украинцу. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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