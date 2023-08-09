"Малиновский приведет Торино в еврокубки": в Италии ожидают камбэк полузащитника сборной Украины
Журналист издания La Stampa Франческо Манассеро убежден, что приход Руслана Малиновского поможет команде Ивана Юрича побороться за самые высокие места.
"Два последних сезона принесли Юричу два десятых места, но с приростом, пусть и минимальным, набранных очков в турнирной таблице.
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Сейчас тренер будет начинать сезон с лучшей основы и крепкого каркаса. Трансфер Малиновского – действительно то, что приведет Торино в еврокубки", – цитирует Манассеро TMW.
Напомним, Торино хочет арендовать 30-летнего игрока с правом выкупа. Марсель стремится вернуть потраченные на Руслана 10 млн евро и уже начал переговоры с туринцами. Главным конкурентом итальянцев в борьбе за Малиновского является турецкий Бешикташ, который сделал французам уже второе предложение по украинцу. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.