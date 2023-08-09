Марсель готується попрощатися з Русланом Маліновським і шукає для себе найкращу схему продажу хавбека збірної України.

Бешикташ, який намагається підписати українського півзахисника Руслана Маліновського, зробив Марселю другу пропозицію щодо українця, повідомляє Sabah Spor.

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Раніше "чорні орли" хотіли взяти гравця у безкоштовну оренду з правом викупу і готові були викласти за нього 8,7 млн євро. Марсель, натомість, вимагав 2 млн за "прокат" свого футболіста, а розмір майбутнього трансферу оцінив у 8 млн євро.

За інформацією джерела, тепер бронзовий призер Суперліги запропонував Марселю 1,2 млн євро за оренду Маліновського з необов'язковим правом викупу за 7,5 млн. Зазначається, що переговори між клубами тривають.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Руслан не зумів стати основним у команді Ігора Тудора (2 голи та 1 асист у 23 матчах), а після зміни головного тренера взагалі не входить у плани Марселіно Гарсії Тораля. Transfermarkt оцінює українця у 15 млн євро.

До слова, ще одним претендентом на українця називають Торіно.

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