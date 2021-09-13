"Така тренерська доля. Як тільки ти називаєш склад з одинадцяти футболістів, відразу в роздягальні у тебе з'являється ще одинадцять ворогів – тих, хто не потрапив до основи.

Маліновський сказав, що не хоче залишатись у збірній України, – Петраков

Добре, що є амбіції, але потрібно заспокоїтися, спуститися Руслану на землю. Жоден тренер на шкоду команді або собі не буде ставити гравця, який не підходить. Цілком ймовірно, дати оцінку цій ситуації складно. Тільки тренерський штаб збірної повинен розібратися, оцінити його стан. Тому що гравців такого рівня, як Зінченко, Маліновський, Ярмоленко, у нас більше немає. Маліновський грав за Аталанту проти Фіорентини і був одним з найкращих. Був визнаний гравцем матчу.

Але такі ситуації, як у збірній, з кожним бувають. Треба свої амбіції заспокоїти і готуватися до наступних матчів. Руслан не хлопчик, відмовлятися від нього не треба, хоча допускаю, що сам футболіст зараз може не хотіти їхати в збірну. Це інше питання. Але розкидатися такими кадрами збірної і Петракову теж не варто. Якщо всі почнуть відмовлятися від збірної? У будь-якому випадку, всім в цій ситуації треба бути гнучкішими", – цитує Буряка Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, Руслан не потрапив у стартовий склад на вересневі матчі збірної проти Казахстану та Франції, а перед спарингом з чехами покинув розташування національної команди.

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