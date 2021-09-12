"Після гри з Францією Маліновський підійшов і каже, що теж хоче поїхати. Адміністратор сказав йому, що ми купили йому квиток на 9 вересня, ще матч в Чехії. А він сказав, що не хоче залишатися, а хоче поїхати. Він нічим це не пояснив. Я попросив адміністратора взяти йому квиток. Якщо людина хоче їхати, то нехай їде.

Чи є між нами конфлікт? Ні, ніякого конфлікту, ми не лаялися, нічого такого.

Ми спочатку поговорили з ним в Казахстані. Я йому сказав, що у нас нова схема гри. Він відповів, що рік тому, коли він грав у Бельгії, він, може, і був би проти, але зараз він знає, що на першому місці інтереси команди. А потім вже особисті. Я йому сказав: "Тримай руку. Молодець."

На Олімпійському я до нього підійшов і запитав, чи готовий він грати з Францією, якщо я випущу його на заміну. Він образився. Сказав: "Гаразд, в Казахстані я не грав. А чому не граю тут?". Ми ж з тобою домовлялися, кажу – інтереси команди в першу чергу. А він каже, що образився. Кажу: "Я тоді перепрошую перед тобою. Це тебе влаштує?". Він відповів, що ні. Все. Він сів і поїхав. Все нормально, ми не лаялися, ми в хороших відносинах. Хочеш їхати – їдь. Це ж не клуб, де контрактні зобов'язання. Це збірна, не хочеш – їдь.

Я нічим не образив людину", – сказав Петраков в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, попереду у збірної України залишились три ключові матчі відобру до ЧС-2022 – виїзна гра проти Фінляндії та дві зустрічі з боснійцями.