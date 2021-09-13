"Такая тренерская судьба. Как только ты называешь состав из одиннадцати футболистов, сразу в раздевалке у тебя появляется еще одиннадцать врагов – тех, кто не попал в основу.

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Хорошо, что есть амбиции, но нужно успокоиться, спуститься Руслану на землю. Ни один тренер в ущерб команде или себе не будет ставить игрока, который не подходит. Вполне вероятно, дать оценку этой ситуации сложно. Только тренерский штаб сборной должен разобраться, оценить его состояние. Потому что игроков такого уровня, как Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, у нас больше нет. Малиновский играл за Аталанту против Фиорентины и был одним из лучших. Был признан игроком матча.

Но такие ситуации, как в сборной, с каждым бывают. Надо свои амбиции успокоить и готовиться к следующим матчам. Руслан не мальчик, отказываться от него не надо, хотя допускаю, что сам футболист сейчас может не хотеть ехать в сборную. Это другой вопрос. Но разбрасываться такими кадрами сборной и Петракову тоже не стоит. Если все начнут отказываться от сборной? В любом случае, всем в этой ситуации надо быть гибкими", – цитирует Буряка Meta-ratings.com.ua.

Напомним, Руслан не попал в стартовый состав на сентябрьские матчи сборной против Казахстана и Франции, а перед спаррингом с чехами покинул расположение национальной команды.

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