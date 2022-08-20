Джан П'єро Гасперіні включив Руслана Маліновського у список гравців, які можуть вийти на поле проти чинного чемпіона Італії.

У переліку футболістів Аталанти, доступних на недільний матч у Бергамо, є 21 прізвище. Серед них – і Руслан Маліновський, інформує офіційний сайт бергамасків.

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Не виключено, що гра з Міланом стане прощальною для 29-річного хавбека збірної України – до закриття трансферного вікна бергамаски вдома більше не зіграють. Джан П'єро Гасперіні раніше підтвердив можливий відхід Маліновського, яким цікавляться клуби з Англії та Франції. За словами тренера, Аталанта шукає футболіста, який більше підходить команді.

Матч Аталанта – Мілан стартує 21 серпня о 21:45 за київським часом. У першому турі обидві команди здобули перемоги, а Маліновський відзначився гольовим пасом. За три роки в команді Гасперіні Руслан зіграв 129 матчів, забив 29 голів і 27 разів асистував партнерам.

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