Джан Пьеро Гасперини включил Руслана Малиновского в список игроков, которые могут выйти на поле против действующего чемпиона Италии.

В списке футболистов Аталанты, доступных на воскресный матч в Бергамо, присутствует 21 фамилия. Среди них – и Руслан Малиновский, сообщает официальный сайт бергамасков.

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Не исключено, что игра с Миланом станет прощальной для 29-летнего хавбека сборной Украины –до закрытия трансферного окна бергамаски дома больше не сыграют. Джан Пьеро Гасперини ранее подтвердил возможный уход Малиновского, которым интересуются клубы из Англии и Франции. По словам тренера, Аталанта ищет футболиста, который больше подходит команде.

Матч Аталанта – Милан стартует 21 августа в 21:45 по киевскому времени. В первом туре обе команды одержали победы, а Малиновский отличился голевым пасом. За три года в команде Гасперини Руслан сыграл 129 матчей, забил 29 голов и 27 раз ассистировал партнерам.

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