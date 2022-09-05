Український легіонер Олександр Зінченко не надто вдало повернувся на поле після травми.

Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко став одним з найгірших гравців матчу 6-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:3). Одразу два статистичні портали – WhoScored та SofaScore – поставили українцю найнижчі бали.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Заради справедливості варто зазначити, що таку низьку оцінку отримали ще декілька представників захисту "канонірів". Зокрема, WhoScored, окрім Зінченка, поставив 5,9 бала також Арону Ремсдейлу, Бену Вайту та Емілю Сміт-Роу. SofaScore оцінала гру Олекса у 6,3 бали. Таке ж "визнання" отримали вищезгадані Ремсдейл і Вайт.

Нагадаємо, Зінченко пропустив попередні два тури через травму і доволі несподівано з'явився у старті матчу з МЮ – напередодні дуелі з "червоними дияволами" наставник лондонців Мікель Артета наголошував, що Олекс ще навіть не почав тренуватися у загальній групі.

Манчестер Юнайтед переграв Арсенал з голом зіркового новачка – Зінченко помилявся, але зберіг лідерство в АПЛ