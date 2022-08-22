Як відомо, український півзахисник Руслан Маліновський найближчим часом може покинути Аталанту – за нашого співвітчизника ведуть боротьбу одразу декілька представників АПЛ (Тоттенхем, Ноттінгем Форест, Ньюкасл) і французький Марсель.

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Бергамаски вже розпочали пошуки футболіста, який міг би закрити вакантну позицію. За інформацією ТаТоТаке, одним з кандидатів є півзахисник Динамо Віктор Циганков.

"Я чув, що реально однією із кандидатур на заміну Маліновського розглядають Віктора Циганкова. Хоча сам Циганков пріоритетно хотів би грати все-таки теж в Англії. Мені здається він таки вивчить мову і не буде в Італії як Влад Супряга, який там пробув три місяці і думав, що вже все вирішено", – сказав журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, напередодні Маліновський у можливо останньому матчі за Аталанту відзначився голом у ворота Мілана.

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