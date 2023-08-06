Півзахисник збірної України Руслан Маліновський близький до того, щоб знову опинитися в Серії А.

Торіно перейшов до конкретних дій у боротьбі за 30-річного українця, на якого також претендує Бешикташ. Сам Маліновський більше схиляється до варіанту з поверненням в Італію, повідомляє Foot Mercato.

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За інформацією джерела, туринці в останні години зробили важливі кроки для здійснення трансферу. По-перше, вони отримали згоду на перехід від Руслана. По-друге, почали обговорювати з Марселем формулу. Йдеться про оренду з правом викупу за 10 мільйонів євро.

Керівництво "биків" впевнене в успішному завершенні переговорного процесу. Маліновський став пріоритетним варіантом підсилення команди для головного тренера команди Івана Юріча. Саме тому клуб докладає стільки зусиль, щоб підписати українця.

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Нагадаємо, Руслан перебрався в Марсель лише взимку. Стати важливим гравцем провансальців не зумів, а після зміни головного тренера взагалі опинився за бортом проєкту французького клубу.