Кальярі чотири дні тому забезпечив собі прописку в еліті, тож останній тур Серії А 2023/24 мав суто урочистий характер. Клаудіо Раньєрі, врятувавши острів'ян від вильоту, оголосив про завершення тренерської кар'єри. Проводи на пенсію припали на домашку з Фіорентиною, якій не можна було програвати.

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"Фіалки" ризикували втратити місце в зоні Ліги конференцій, але поєдинок проти Кальярі давався важко. Господарі мали більше ударів і награли на значно вищий показник очікуваних голів, хоча й пропустили на 39-й хвилині – це Бонавентура відзначився з передачі Кастровіллі. Джакомо забив 8-й гол у поточному сезоні Серії А, повторивши свій рекорд результативності із чемпіонату 2017/18.

Острів'яни відігрались в середині другого тайму зусиллями Дейоли (Праті виконав асист). На 85-й хвилині вони ще й уперед вирвались завдяки успішній заміні Клаудіо Раньєрі – Мутандва, який вийшов на 78-й, наблизив Кальярі до сенсаційної перемоги. Тим не менш, вже за чотири хвилини Фіорентина відігралась завдяки голу свіжого Ніко Гонсалеса.

Здавалося, що все завершиться нічиєю, однак на останніх секундах компенсованого часу Фіорентині вдалося заробити пенальті. Артур Мело переграв Аресті – голкіпера, якого Раньєрі випустив на заміну. Це був другий вихід Сімоне в Серії А, а перший стався аж 17 років тому!

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу "фіалок". Флорентійці залишились на восьмій позиції, забезпечивши участь у Лізі конференцій на наступний сезон. У останньому турі Фіорентина може ще й у Лігу Європи застрибнути – за рівності очок з Лаціо саме команда Вінченцо Італьяно розташується вище.

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