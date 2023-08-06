Марсель вже відкрито показує, що Руслан Маліновський не входить у плани клубу.

Український хавбек не потрапив до заявки провансальців на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса. Марсель не виконав вимог щодо кількості місцевих вихованців, тому міг заявити лише 21 гравця замість 25-ти. Маліновський опинився серед тих, кого принесли в жертву.

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Влітку французький клуб заплатив Аталанті 10 млн євро за повноцінний викуп хавбека, однак перспективи Руслана на Велодромі відразу виглядали туманними. Марсель попрощався з тренером Ігорем Тудором, який був головним ініціатором запрошення українця. Новий керманич Марселіно не випускав Маліновського у спарингах, а тепер позбавив шансу зіграти в ЛЧ. Відхід 30-річного півзахисника здається неминучим, повідомляє La Provence.

Інтерес до Маліновського приписують Бешикташу і Торіно. Турки вже нібито навіть зробили офіційну пропозицію Марселю, але сам хавбек схиляється до повернення у знайому Італію. У всіх сторін залишається ще майже місяць трансферного вікна, щоб знайти вирішення непростої ситуації.

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