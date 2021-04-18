Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський щонайменше на один вечір став для Бергамо ідолом.

Український хавбек не потрапив у стартовий склад своєї команди на матч 31-го туру Серії А проти Ювентуса, але це не завадило йому потрапити у епіцентр загальної уваги.

Маліновський забив переможний гол – відеоогляд матчу Аталанта – Ювентус

Маліновський вийшов на поле в середині другого тайму за рахунку 0:0. Саме Руслан забив єдиний гол у звітному поєдинку та приніс Аталанті перемогу. Бергамаски обіграли Ювентус вперше за понад 20 років. Попередня звитяга датована лютим 2001-го.

Сусіди українця знайшли незвичний спосіб привітати його в умовах заборони соціальних контактів. Вони залишили записку біля дверей у помешкання футболіста. "Неймовірний Руслан!!! Сьогодні день міфічного прориву", – підписали послання Еліза та Руджеро. Відповідне фото опублікувала Роксана Маліновська у своєму Інстаграмі.

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