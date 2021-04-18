Джан П'єро Гасперіні здивував відсутністю у стартовому складі Руслана Маліновського, адже українець віддав по два асисти у двох попередніх матчах. Проте, і сьогодні нашому земляку судилося стати головним героєм.

Маліновський – герой! Українець фірмовою гарматою приголомшив Ювентус і затягнув Аталанту в топ-3 Серії А

Маліновський вийшов на поле у середині другого тайму, а наприкінці матчу став автором єдиного гола у звітному поєдинку. Руслан у фірмовому стилі пробив з-за меж штрафного, а м'яч після рикошету залетів у сітку воріт.

Завдяки цій перемозі Аталанта випередила Ювентус в турнірній таблиці Серії А. Бергамаски, маючи у своєму активі 64 очки, посідають третю сходинку, а туринці замикають топ-4.