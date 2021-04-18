Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский минимум на один вечер стал для Бергамо идолом.

Украинский хавбек не попал в стартовый состав своей команды на матч 31-го тура Серии А против Ювентуса, но это не помешало ему попасть в эпицентр всеобщего внимания.

Малиновский забил победный гол – видеообзор матча Аталанта – Ювентус

Малиновский вышел на поле в середине второго тайма при счете 0:0. Именно Руслан забил единственный гол в отчетном поединке и принес Аталанте победу. Бергамаски обыграли Ювентус впервые за 20 лет. Предыдущая победа датирована февралем 2001-го.

Соседи украинца нашли необычный способ поздравить его в условиях запрета социальных контактов. Они оставили записку у двери в квартиру футболиста. "Великий Руслан!!! Сегодня день мифического прорыва", – подписали послание Элиза и Руджеро. Соответствующее фото опубликовала Роксана Малиновская в своем Инстаграме.

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