"Я жодним чином не змінював індивідуальні установки для Маліновського перед грою з Ювентусом. Але в тактичному плані я вважаю, що на цьому етапі його кар'єри стиль гри Дженоа підсилює його здібності.

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У Руслана є чимала потужність і він може мати серйозний вплив на гру. З туринцями він зіграв важливу роль, як провідний гравець нашої команди, яким він є.

Нашою метою на цей матч було створити проблеми для Ювентуса, використовуючи його якості, а також якості Френдрупа, Мессіаса та Баделя", – цитує Джилардіно Pazzi Di Fanta.

Нагадаємо, український півзахисник вийшов в основі Дженоа і допоміг здобути нічию з Ювентусом (1:1). У поточному сезоні він провів за генуезців 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.

До слова, після 16-ти турів "грифони" йдуть у турнірній таблиці Серії А на 14-й сходинці, набравши 16 очок.

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