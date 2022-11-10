"У другому таймі було надто багато метушні, ми надто захопилися духом боротьби та індивідуальною грою. Ми перестали грати в пас, створили надто мало. Є багато команд, які грають так само агресивно, як Лечче. Якщо ти не згинаєшся, то матимеш перевагу. У першому таймі ми створили кілька хороших моментів, потім все посипалось, нам не вистачило зосередженості.

Асист Маліновського і програш бергамасків у відеоогляді матчу Лечче – Аталанта – 2:1

Проти Наполі був чудовий матч, цього разу я сподівався повторити, але ми припустилися забагато помилок у захисті в першому таймі. У другому таймі ми вже не могли розраховувати на свою гру. Сапата зіграв добре, Маліновський теж добре. Ми знову втратили де Рона, і нам дуже шкода. Гра була зіпсована у двох епізодах", – наводить слова Гасперіні Calcio Atalanta.

Нагадаємо, Маліновський вийшов у основі Аталанти вперше за 2 місяці і віддав асист на Сапату. Українець востаннє відзначався результативними діями 21 серпня, коли забив Мілану.

Маліновський вирізав ефектний асист і став найкращим, але Аталанта програла аутсайдеру Серії А