"Во втором тайме было слишком много суеты, мы слишком увлеклись духом борьбы и индивидуальной игрой. Мы перестали играть в пас, создали мало. Есть много команд, которые играют так же агрессивно, как Лечче. Если ты не сгибаешься, то будешь иметь преимущество. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов, потом все посыпалось, нам не хватило сосредоточенности.

Ассист Малиновского и проигрыш бергамасков в видеообзоре матча Лечче – Аталанта – 2:1

Против Наполи был отличный матч, на этот раз я надеялся повторить, но мы допустили много ошибок в защите в первом тайме. Во втором тайме мы уже не могли рассчитывать на свою игру. Сапата сыграл хорошо, Малиновский тоже хорошо. Мы снова потеряли де Рона, и нам очень жаль. Игра была испорчена в двух эпизодах", – приводит слова Гасперини Calcio Atalanta.

Напомним, Малиновский вышел в основе Аталанты впервые за 2 месяца и отдал ассист на Сапату. Украинец последний раз отличался результативными действиями 21 августа, когда забил Милану.

Малиновский вырезал эффектный ассист и стал лучшим, но Аталанта проиграла аутсайдеру Серии А