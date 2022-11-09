Перед матчем з Наполі головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні говорив, що три матчі, що залишилися до початку чемпіонату світу, покажуть амбіції команди. Після цього бергамаски програли не лише Наполі, а ще й Лечче.

Маліновський вирізав ефектний асист і став найкращим, але Аталанта програла аутсайдеру Серії А

Руслан Маліновський з'явився у стартовому складі і відзначився асистом на Дувана Сапату. Центрфорвард Аталанти, у свою чергу, став другим іноземцем після Матіаса Весіно, який забив у кожному з останніх 10 сезонів Серії А (починаючи з сезону 2013/14).

Проте перед цим взяттям воріт Лечче вів з рахунком 2:0. У середині прешого тайму з інтервалом у три хвилини у складі господарів відзначилися Федеріко Баскіротто та Федеріко Ді Франческо. Завдяки цим голам Лечче переміг Аталанту 2:1.