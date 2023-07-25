Марсель активно посилює склад перед стартом сезону 2023/24. На своєму офіційному сайті провансальці оголосили про чергового літнього новачка. Ісмаїла Сарр підписав контракт на п'ять сезонів – до 2028 року.

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Уотфорд за вінгера отримає компенсацію у розмірі 13 мільйонів євро. У складі марсельського Олімпіка Сарр буде виступати під 23 номером. Ісмаїла дуже добре знає чемпіонат Франції. Раніше він захищав кольори Метца та Ренна.

Сенегалець перейшов до Уотфорда у 2019 році. Загалом за англійську команду він зіграв у 131 матчі. В активі Сарра 34 голи та 24 результативні передачі.

Нагадаємо, що Марсель у кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари СК Дніпро-1 – Панатінаїкос.

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