На цій стадії Україна може бути представлена СК Дніпро-1, однак команді Олександра Кучера спочатку потрібно здолати міцний грецький Панатінаїкос. У разі позитивного для себе результату "спортклубівці" зустрінуться з Марселем Руслана Маліновського. Французький клуб стартує якраз з третього раунду.

СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: команда Кучера вже прибула в Кошице, де зіграє домашній матч Ліги чемпіонів

Зазначимо, що віце-чемпіони України рухаються шляхом Представників ліг, перебуваючи серед несіяних команд. Загалом у них було чотири варіанти, усі – надзвичайно складні: Рейнджерс, Брага, Марсель і ПСВ.

Матчі третього кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудуться 8/9 та 15 серпня. Переможці вийдуть до плей-офф кваліфікації, а невдахи потраплять у групу Ліги Європи.

Свій перший поєдинок проти Панатінаїкоса дніпряни проведуть у вівторок, 25 липня, на номінально домашній арені в словацькому Кошице. Початок зустрічі – о 21:00 за Києвом.

Підопічні Кучера ризикують вилетіти до нижчого за рангом єврокубка, якщо у кваліфікації ЛЧ не впораються з греками. За невтішного результату "спортклубівці" зіграють з празькою Славією у 3-му раунді кваліфікації ЛК.

Жеребкування Ліги чемпіонів: складний варіант для СК Дніпро-1, на шляху Пластуна – Галатасарай, білоруси проти Кочергіна