Марсель у домашньому матчі впорався з Анже (3:1), хоча пропустив першим.

Франція. Ліга 1, 35 тур

Марсель – Анже – 3:1

Голи: Санчес, 34, Пайє, 48, Верету, 77 (пен) – Сіма, 28

Руслан Маліновський вдруге поспіль вийшов у стартовому складі Марселя. Однак головною подією вечора стала поява Дімітрі Пайє з перших хвилин – капітан три місяці не потрапляв у старт на матчі Ліги 1.

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Через Пайє дещо змінилися функції Маліновського. Українець грав глибше, ніж зазвичай, і рідше загострював (2 паси у фінальну третину, 86% точності передач). Руслан обирав прості варіанти розвитку атак, особливо в першому таймі.

Маліновський опинився в тіні Пайє та Санчеса, а також Ундера з Клоссом, які постійно загострювали з флангів. Руслан лише раз пробив здалеку – м'яч полетів над воротами.

По перерві українець заграв агресивніше та створив другий гол Марселя: увімкнув дриблінг на правому фланзі, проскочив 4 суперників і залетів у штрафний майданчик. Пас на Санчеса перехопили, але Алексіс виборов м'яч і асистував Пайє.

На той момент рахунок був нічийним. Марсель пропустив першим, коли високий пресинг дав збій. Анже провів швидку атаку з голом Сіма. Господарі відігралися, коли Клосс тонким пасом знайшов Алексіса. Жонатан, до речі, експерт з Анже (3 голи + 3 асисти).

Добив суперників Верету, який реалізував пенальті за гру рукою. Вітінья взагалі міг оформити розгром, однак зіпсував вихід сам на сам з голкіпером. Марсель набрав 73 очки та продовжує боротьбу за друге місце (2 бали відставання від Ланса).

Маліновський отримав від статистичних порталів середні оцінки: SofaScore – 7, WhoScored – 7.1, FotMob – 7.2. Можна відзначити 100% успішності дриблінгу. А от в єдиноборствах можна було краще (виграв половину).