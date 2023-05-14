Півзахисник Руслан Маліновський продовжить виступи у Марселі, повідомляє Foot sur 7.

"Маліновський фантастично розумний": Тудор назвав головну проблему українця в Марселі

30-річний хавбек перебрався до табору провансальців у зимове трансферне вікно з Аталанти на правах оренди. В угоді був передбачений пункт про обов'язковий викуп українця у разі збереження Марселем прописки в елітному дивізіоні. Своє завдання Тудор і Ко виконали – команда за 4 тури до фінішу йде у турнірній таблиці третьою, набравши 70 очок.

За інформацією джерела, після оформлення викупу Маліновський підпише з Марселем контракт терміном на три роки – до літа 2026-го.

Нагадаємо, у поточному сезоні Руслан провів за провансальців 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Раніше повідомлялось, що Аталанта заробить на трансфері українця щонайменше 10 мільйонів євро, ще 3 передбачені у вигляді бонусів. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро.

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