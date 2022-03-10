Важкий старт для Аталанти

В останньому матчі чемпіонату Маліновський вийшов на заміну та відзначився тільки жовтою карткою. Сьогодні Руслана випустили з перших хвилин. Джан П'єро Гасперіні зіграв проти Байєра з найсильнішою на цей момент групою атаки – Копмейнерс під Маліновським і Мурієлем.

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Херардо Сеоане також виставив усіх найсильніших за виключенням травмованого Шика. Грою Леверкузена традиційно керував Вірц. Молодий лідер команди разом з Діабі розганяв гострі атаки на початку матчу. Флоріан віддав під удар Арангісу – і Байєр відкрив рахунок.

Аталанта зуміла взяти м'яч під контроль, але до середини тайму не виходило зовсім нічого. Гості були чіткішими та конкретнішими. Арангіс ще й влучив у штангу. А в господарів моментів не було. Єдиного удару по воротах на другій хвилині завдав Маліновський, однак то було дуже в'яло.

Маліновський зробив перемогу для Бергамо

Руслан взяв справу у свої руки. Прийшов на протилежний півфланг і сам створив гол. Українець отримав м'яч, зупинився, оцінив ситуацію, обігрався з Мурієлем, взяв ще одну паузу перед ударом і майстерно переграв голкіпера. Маліновський відсвяткував гол здійнятими до неба руками. А через дві хвилини він записав на себе ще й асист, викотивши під удар Мурієлю.

Українець кардинально змінив розклад. Руслан у прекрасній формі. Недарма його назвали найкращим гравцем Серії А в лютому – це не просто підтримка в час війни. Кожна атака Аталанти проходить через Маліновського, а сам Руслан грає тільки вперед, кожним пасом намагається загострити.

Ще до перерви Маліновський виконав рейд з правого флангу в центр і вивів на ударну позицію Копмейнерса – потягнув голкіпер. Потім був шанс оформити дубль, однак Рус на дальній стійці під час кутового головою не влучив у ворота. Ну, не в цьому його козир. Його козир в класних ударах і тонких передачах.

Маліновський розіграв другий козир перед третім голом Аталанти – прокинув на Мурієля і додав до свого активу другий асист. Українець взяв безпосередню участь в кожному з голів, але цим його користь не обмежувалася. Ще пів дюжини атак Руслан розігнав вчасними передачами в дотик.

У другому таймі вдалося підтягнути успішність єдиноборств (50%) і кілька разів вдало піти у дриблінг. Гасперіні стандартно зняв Маліновського близько 70-ї хвилини. Українець провів продуктивний матч і зробив все від себе залежне. Він був найкращим на полі. Нехай навіть статистичний портал SofaScore поставив йому другу оцінку (8.4) після Мурієля.

Аталанта зберегла інтригу

Аталанта по перерві все контролювала, душила Байєр пресингом і постійними атаками. Втім, як завжди створила собі проблеми. Єдиний удар гостей у другому таймі (Аталанта завдала 9) став результативним – забив Діабі. Перевага господарів стала мінімальною.

Бергамаски вже після заміни Маліновського могли забивати не раз. Класно вийшов на заміну Бога, гостро підключався до атак Толой. Словом, Аталанта у своєму репертуарі: переграла суперника за всіма параметрами, але свої голи недозабила і необов'язкові пропустила. Все вирішиться у матчі-відповіді.