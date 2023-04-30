Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не зіграє у 33 турі чемпіонату Франції.

30 квітня о 21:45 Марсель зустрічається з Осером, який є одним із претендентів на виліт з французької еліти. Ігор Тудор назвав стартовий склад.

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У ньому відсутній Маліновський. Ба більше, українця немає і на лавці для запасних. Причини такого рішення офіційно невідомі, однак журналіст Карім Атаб інформує, що Руслан травмував гомілку на тренуванні.

Нагадаємо, Олімпік орендував Руслана взимку з опцією викупу, яка вже нібито активована. У Франції 29-річний хавбек провів 18 поєдинків, але відзначився лишень двома голами.

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