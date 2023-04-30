30 апреля в 21:45 Марсель встречается с Осером, являющимся одним из претендентов на вылет из французской элиты. Игор Тудор назвал стартовый состав.

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В нем отсутствует Малиновский. Более того, украинца нет и на скамейке для запасных. Причины такого решения официально неизвестны, однако журналист Карим Аттаб сообщает, что Руслан травмировал лодыжку на тренировке.

Напомним, Олимпик арендовал Руслана зимой с опцией выкупа, уже якобы активированной. Во Франции 29-летний хавбек провел 18 поединков, но отличился всего двумя голами.

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