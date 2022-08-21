Аталанта принимает Милан во втором туре чемпионата Италии 2022/23. Руслан Малиновский – в стартовом составе. Ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Джан Пьеро Гасперини удивил. Главный тренер Аталанты накануне намекнул на низкую результативность Малиновского и не исключил его ухода, но дал 29-летнему хавбеку сборной Украины место в основе на поединок против чемпиона Италии.

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Матч Аталанта – Милан стартует в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция – на MEGOGO, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

В первом туре бергамаски обыграли Сампдорию, а Малиновский вышел на замену и отдал голевой пас. Милан тоже стартовал с победы, одолев Удинезе.

Стартовые составы на матч Аталанта – Милан:

Аталанта

Милан: