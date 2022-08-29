"Цю вантажівку повністю оплатив Руслан Маліновський – футболіст збірної України. Так-так, саме він.

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Дуже круто, коли українські спортсмени підтримують свою армію. Це один з прикладів такої підтримки. Тому, Руслане, дякуємо вам. Ви не тільки крутий футболіст, ви ще й велика людина", – сказав Панасюк у сторіс на своїй сторінці в Instagram і продемонстрував подарунок Маліновського.

Нагадаємо, напередодні Руслан провів черговий поєдинок у Серії А і допоміг своїй команді здолати Верону (1:0).

Аталанта з Маліновським не без проблем здолала Верону, Наполі не переграв Фіорентину, але залишився лідером Серії А