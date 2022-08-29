"Этот грузовик полностью оплатил Руслан Малиновский – футболист сборной Украины. Да-да, именно он.

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Очень круто, когда украинские спортсмены поддерживают свою армию. Это один из примеров такой поддержки. Поэтому, Руслан, благодарим вас. Вы не только крутой футболист, вы еще и большой человек", – сказал Панасюк в сториз на своей странице в Instagram и продемонстрировал подарок Малиновского.

Напомним, накануне Руслан провел очередной поединок в Серии А и помог своей команде одолеть Верону (1:0).

Аталанта з Маліновським не без проблем здолала Верону, Наполі не переграв Фіорентину, але залишився лідером Серії А