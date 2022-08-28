Італія, Серія А, 3-й тур

Верона – Аталанта – 0:1

Гол: Копмейнерс, 51

Салернітана – Сампдорія – 4:0

Голи: Діа, 8, Бонаццолі, 16, Вільєна, 50, Ботхейм, 76

Лечче – Емполі – початок матчу о 21:45

Фіорентина – Наполі – початок матчу о 21:45

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Аталанта приїхала у гості до Верони. Український півзахисник Руслан Маліновський потрапив до стартового складу і вийшов з перших хвилин. Господарі доволі агресивно протистояли супернику, не дозволяючи загострювати біля власних воріт. В середині тайму Велозу небезпечно закручував зі штрафного – захист бергамасків відбився. На 40-й хвилині затяжна атака Верони завершилась небезпечним ударом Іліча – м'яч пролетів у сантиметрах від стійки. У відповідь Лукман бив з близької відстані у ближній кут – кіпер встиг згрупуватись і відбив.

По перерві Аталанта розродилась голом – Копмейнерс наважився на удар з далекої відстані у дальній кут.

Гра бергамасків заграла новими фарбами, стала яскравішою, з більшою кількістю моментів. Пристрасті довелось гасити попередженнями. Однією з жертв "гірчичника" став і наш співвітчизник. На 63-й хвилині українець розрядив свою гармату низом по центру, але голкіпер відбив. За мить до цього Лазовіч випробував на міцність стійку воріт Аталанти. Гасперіні провів подвійну заміну, випустивши замість Маліновського Бога. Той міг одразу забити, але пролетів повз м'яч після прострілу зліва. На останній хвилині Лазовіч міг вкрасти перемогу в Аталанти, але Муссо у карколомному стрибку витягнув м'яч з-під поперечини.

У ще одному матчі Салернітана розгромила Сампдорію. Одним з героїв матчу став новачок "гранатових" Булай Діа, який свого часу конкурував з Артемом Довбиком на позицію форварда в італійському клубі. Сенегалець на початку матчу відкрив рахунок, а за декілька хвилин асистував Бонаццолі. Одразу по перерві Вілена зробив рахунок розгромним, а Ботхейм за 15 хвилин до завершення матчу завершив побиття генуезців (і знову йому асистував Діа).

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