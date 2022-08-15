Коментатор та журналіст Віктор Вацко розповів про інтерес до футболістів київського клубу від команд англійської Прем'єр-ліги.

"На матчі у Граці були присутні скаути низки англійських клубів. За моєю інформацією, це були представники Вест Хема, Евертона і Брентфорда.

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Циганков був одним із тих футболістів, за яким вони пильно стежили. Однак, номер один зараз, за яким найбільше стежать клуби АПЛ – це Ілля Забарний. Цікаво, як довго Динамо вдаватиметься втримувати його.

Окрім них, англійські клуби стежать за Денисом Поповим (хоч він і не грав проти Штурма, але він на олівці в Англії) та Миколою Шапаренком. Останній поки що, в кваліфікації Ліги чемпонів виглядає просто молодчинкою. Я бажаю йому продовжувати в такому ж ключі", – сказав Вацко у програмі "Вацко on air".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Забарного від Тоттенхема.

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