"Богиня" продолжает подготовку к матчам Серии А – еще одним их соперником стал представитель Эредивизи.

Товарищеский матч

Аталанта (Италия) – АЗ (Нидерланды) – 0:1

Гол: Эвьен, 1

Малиновский потерял один из вариантов побега из-за упрямства Аталанты

Аталанта провела очередной спарринг в рамках подготовки ко второй части сезона. Соперниками бергамасков стал нидерландский АЗ. Гости вышли вперед уже на первой минуте матча и не позволили итальянцам хотя бы сравнять.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на поле на 67-й минуте, заменив бразильца Эдерсона. К сожалению, нашему соотечественнику не удалось повлиять на ход матча. Как следствие, Аталанта в 4 товарищеских матчах одержала 2 победы (разгромно одолев Бетис и Ниццу) и потерпела 2 поражения (от Айнтрахта (по пенальти) и АЗ).

Уже сегодня, 30 января, "Богиня" сыграет с представителем Серии D – Кремой.

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