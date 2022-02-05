Мілан здобув вольову перемогу в дербі проти Інтера – дубль Жиру врятував інтригу в боротьбі за Скудетто
Інтер в рамках 24-го туру Серії А несподівано програв Мілану (1:2), не зумівши відірватись від переслідувачів у турнірній таблиці. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Центральною подією європейського вікенду стало дербі делла Мадонніна між Інтером і Міланом. Зустріч мала величезне значення у боротьбі за Скудетто, адже "нерадзуррі" випереджали "россонері" та Наполі на чотири очки при грі в запасі. Перемога підопічних Сімоне Індзагі означала б дуже серйозну заявку на друге поспіль чемпіонство.
Ібрагімовіч сам визначить продовження своєї кар'єри – Мілан не проти залишити ветерана до 41 року
Перший тайм пройшов за майже повного контролю гри з боку Інтера. У команди Стефано Піолі майже нічого не виходило, а на 11-й хвилині вони ще й гол пропустили – це Дюмфріс замкнув подачу Перішіча на дальню стійку. На щастя для "дияволів", взяття воріт не зарахували через офсайд. Ще через хвилину вивести "змій" уперед міг Брозовіч, який вистрілив з-за меж штрафного з рикошетом від Калюлю – м'яч полетів у протихід Меньяну, однак той все одно парирував.
В середині тайму Інтер, який вже 16 числа зіграє з Ліверпулем в 1/8 ЛЧ, змарнував ще три гольові нагоди. Спочатку не забив Барелла, який отримав проникний пас і метрів з семи завдав удар повз дальню стійку. Після цього з околиць штрафного у дальній нижній кут били Дюмфріс і Перішіч, але Меньян тримав "россонері" в гри. Мілан огризнувся несподіваним пострілом Тоналі з-за меж штрафного у ліву дев'ятку – втім, Хандановіч у ефектному стрибку парирував.
Ближче до перерви Мілану вдалося більш-менш вирівняти гру, однак перевага Інтера в якості відчувалася на кожному клаптику поля. Зрештою, ця перевага вилилась у досить простий гол на 39-й хвилині – Чалханоглу подав з кутового точно на ногу Перішічу, а Іван замкнув у дотик. М'яч прилетів у правий нижній кут. 1:0! На перерву команди відправились саме з цим рахунком.
Перший тайм Інтер виграв повністю, однак у другому "нерадзуррі" немов підмінили. До 70-ї хвилини вони провели всього два негострих удари, причому один з них заблокували ще в центральній частині поля. Мілан же сильно додав у активності, хоча моментів довгий час не виникало. В цілому, гра була рівною, але команда Сімоне Індзагі явно втратила контроль.
У такому режимі "россонері" несподівано зрівняли рахунок. Це сталося на 75-й хвилині – Жиру у жорсткому єдиноборстві вибив м'яч з-під свіжого Санчеса й започаткував атаку, яку Браїм Діас завершив ударом з меж карного майданчика. Його накрили, але не дуже добре – м'яч полетів на дальню стійку, де стояв Жиру. Француз одразу ж переправив його у ворота. 1:1!
Здавалося, що це випадковість. Інтер одразу після пропущеного голу провів атаку, в якій вдалося всадити Бенассера на жовту картку й заробити перспективний стандарт – Санчес закрутив м'яч у ближню дев'ятку, однак Меньян парирував кулаками. Мілан у відповідь шокував тіфозі "змій": на 78-й хвилині Жиру отримав пас на лінію штрафного від Калабрії, ефектно розвернувся навколо Де Врея й пробив у дальній нижній кут – 1:2!
Цей удар відправив Інтер у нокаут. "Нерадзуррі" пішли уперед, але допускали величезну кількість помилок. Вони не створили жодного моменту ні за 12 хвилин основного часу, ні за 6 хвилин компенсованого. У підсумку, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Мілана! Інтрига в битві за Скудетто вижила.
"Супряга має вибуховий потенціал": трансфер гравця Динамо вразив Італію – паралелі з топ-форвардом і єдина проблема