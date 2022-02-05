Головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло визначився зі списком гравців, які можуть зіграти у завтрашньому поєдинку 24-го туру Серії А проти Сассуоло.

Генуезці зможуть розраховувати на 21 гравця у поєдинку з Сассуоло, повідомляє офіційний сайт клубу. Вперше може зіграти за новий клуб Владислав Супряга, який потрапив до заявки.

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Сампдорія не зможе розраховувати Екдаля та Єпеса через дискваліфікації, а Квальярелла, Дамсгор та Йошіда пропустять зустріч через пошкодження.

Додамо, що Супряга приєднався до Сампдорії 30 січня на правах оренди. Владислав провів першу частину сезону за Динамо, зігравши у 6 поєдинках, проте результативних дій до свого активу не записав.

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