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Маліновський може пропустити березневі матчі України – Аталанта не відпускає футболістів у збірні

16:51 125 Читать на русском
Маліновський може пропустити березневі матчі України – Аталанта не відпускає футболістів у збірні
Руслан Маліновський / фото: ФК Аталанта

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський може не вирушити на товариські матчі проти Франції та Польщі через додаткову обережність клубу.

Аталанта вирішила не відпускати своїх гравців на міжнародні поєдинки через епідемію коронавірусу, повідомляє Команда№1.

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Такий карантин стосується і хавбека збірної України Руслана Маліновського, який був викликаний на товариські поєдинки проти Франції та Польщі, заплановані на 27 та 31 березня відповідно.

До слова, українець провів у складі Аталанти 30 поєдинків, записавши до свого активу 5 голів та 3 асисти.

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Теги
Аталанта Аталанта Збірна України Товариські матчі коронавірус Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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