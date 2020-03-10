Польща – Україна: поєдинок відбудеться без глядачів

У Польщі також заборонили усі масові заходи, аби запобігти поширенню епідемії коронавірусу.

"Епідемія коронавірусу є реальною та глобальною загрозою. Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує вжити радикальних заходів для обмеження можливості поширення коронавірусу. Саме тому ми теж хочемо запобігти цьому.

Франція – Україна: матч може пройти без глядачів

Спостерігаючи за усім навколо, читаючи рекомендації ВООЗ, а також в дискусіях з нашими партнерами, ми прийняли рішення, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Ми вирішили скасувати всі масові заходи, детальне визначення яких передбачено Законом", – цитує прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецькі офіційний сайт федерації футболу Польщі.

Зазначається, що це рішення стосується спарингів національної збірної Польщі проти Фінляндії та України, запланованих на 27 та 31 березня відповідно.

Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера