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Польща – Україна: поєдинок відбудеться без глядачів

14:11 153 Читать на русском
Польща – Україна: поєдинок відбудеться без глядачів
Гравці збірної України / УАФ

У Польщі також заборонили усі масові заходи, аби запобігти поширенню епідемії коронавірусу.

"Епідемія коронавірусу є реальною та глобальною загрозою. Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує вжити радикальних заходів для обмеження можливості поширення коронавірусу. Саме тому ми теж хочемо запобігти цьому.

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Спостерігаючи за усім навколо, читаючи рекомендації ВООЗ, а також в дискусіях з нашими партнерами, ми прийняли рішення, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Ми вирішили скасувати всі масові заходи, детальне визначення яких передбачено Законом", – цитує прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецькі офіційний сайт федерації футболу Польщі.

Зазначається, що це рішення стосується спарингів національної збірної Польщі проти Фінляндії та України, запланованих на 27 та 31 березня відповідно.

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Головне коронавірус Євро-2020 Польща Польща
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