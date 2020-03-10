Малиновский может пропустить мартовские матчи Украины – Аталанта не отпускает футболистов в сборные

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский может не отправиться на товарищеские матчи против Франции и Польши из-за дополнительной осторожности клуба.

Аталанта решила не отпускать своих игроков на международные поединки из-за эпидемии коронавируса, сообщает Команда№1.

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Такой карантин касается и хавбека сборной Украины Руслана Малиновского, который был вызван на товарищеские поединки против Франции и Польши, запланированные на 27 и 31 марта соответственно.

К слову, украинец провел в составе Аталанты 30 поединков, записав в свой актив 5 голов и 3 ассиста.

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