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Малиновский может пропустить мартовские матчи Украины – Аталанта не отпускает футболистов в сборные

16:51 46 Читати українською
Малиновский может пропустить мартовские матчи Украины – Аталанта не отпускает футболистов в сборные
Руслан Малиновский / фото: ФК Аталанта

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский может не отправиться на товарищеские матчи против Франции и Польши из-за дополнительной осторожности клуба.

Аталанта решила не отпускать своих игроков на международные поединки из-за эпидемии коронавируса, сообщает Команда№1.

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Такой карантин касается и хавбека сборной Украины Руслана Малиновского, который был вызван на товарищеские поединки против Франции и Польши, запланированные на 27 и 31 марта соответственно.

К слову, украинец провел в составе Аталанты 30 поединков, записав в свой актив 5 голов и 3 ассиста.

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Теги
Аталанта Аталанта Сборная Украины Товарищеские матчи коронавирус Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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