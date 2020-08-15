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Маліновський може покинути Аталанту – клуб готовий продати українця та підписати лідера Шахтаря

10:28 - Читать на русском
Маліновський може покинути Аталанту – клуб готовий продати українця та підписати лідера Шахтаря
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський може припинити виступи за клуб з Бергамо.

Півзахисника можуть продати вже цього літа, повідомляє TuttomercatoWeb. Причиною такого рішення не є виступи українця.

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Команда з Бергамо лише хоче збільшити свій трансферний бюджет, адже планує серйозне підсилення. Продаж Маліновського може принести в казну клубу близько 30 млн євро – трансферна вартість Руслана за рік виросла вдвічі. Зазначається, що однією з трансферних цілей Аталанти є хавбек Шахтаря Тайсон. Він є потенційною заміною Йосіпа Ілічічу, який пропустив матч ЛЧ через депресію.

Нагадаємо, в італійський клуб Маліновський перейшов минулого літа. В сезоні 2019/20 українець провів за Аталанту 44 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 9-ма голами та 7-ма асистами.

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Трансфери Шахтар Шахтар Головне Трансфери чемпіонату України Трансфери Чемпіонату Італії Тайсон Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія Українці за кордоном
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