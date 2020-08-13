Маліновський розізлив Гасперіні з ПСЖ, та награв на кращий клуб: в Італії озвучили головну претензію до українця в ЛЧ

Утім, італійські ЗМІ не знаходять виправдань. Команда, за яку вболівала вся Італія, ніби це національна збірна, так жорстоко втратила все. Аталанта програла ПСЖ, відмовившись від свого обличчя, тому підсумок чвертьфінальної дуелі виглядає доволі закономірно. А коли подивимось на гостроту моментів, усе стане на свої місця остаточно. Парижани награли на понад 3 очікувані голи, xG бергамасків не перевищив і 0,5 забитого м'яча. Моменти сипалися задовго до фінішних хвилин.

ПСЖ переміг Аталанту і вийшов у півфінал ЛЧ: драматичний кінець казки, фіаско Маліновського і бенефіс Неймара

Команда Гасперіні, яка в останніх турах Серії А відверто здулася після втрати перемоги над Ювентусом, продовжила цю прикру тенденцію. Лише раз за 6 матчів, включно грою Ліги чемпіонів, "Богиня" забила більше одного гола. Таке враження, що все пальне витратили на матч проти Брешії (6:2), після якого почався тотальний спад. Лише 2 вистраждані тріумфи і стільки ж поразок. Інтер і ПСЖ показали, що Аталанта все ще на іншій планеті. Вони реально могли пройти в 1/2 фіналу ЛЧ і зачепитися за Скудетто з таким провальним Юве, але їх не вистачило ні на те, ні на се.

Можливо, накопичилася втома або просто не найкраще розподілили сили після шаленого марафону на фініші. Той самий ефект вигорання в середу позначився і на Маліновському, який ніби й не був головним винуватцем фіаско, але також не показав звичну версію себе, за що отримав на горіхи. Півзахисник збірної України по суті за хвилин 35 запам'ятався лише єдиним гострим пасом на Мурієля в район воротарського. Бути б асисту, але Луїс – не Ілічіч, цього вечора якось дуже легко марнував усі свої підходи. Подивившись нарізки дій Руслана, можна пережити певний культурний шок. Ще ніколи в Аталанті він не виглядав настільки сіро, ніби опорник, який десь загубився в центрі поля.

Замінив капітана, лідера за створеними моментами (Гомес, як і Неймар, віддав 5 ключових передач під удар), який провів на полі лише на 22 хвилини більше. І повний нуль у плані креативу та відсутність при обороні. Гіршими за оцінками SofaScore (6,4) стали лише 4 інші гравці Аталанти, які вийшли на заміну, а також захисники Хатебур і Кальдара, які відкрили ворота парижанам. FotMob (5,7) вважає, що українець став кращим лише за згаданих оборонців і Мурієля, який запоров 2 супермоменти. За версією WhoScored (5,91) вихованець Шахтаря випередив лише 4-х партнерів, які з'явилися по перерві.

FootballCritic гірше оцінив тільки Госенса (5,6). Мізерні 3 передачі у фінальну третину (воротар ПСЖ Навас віддав майже стільки ж – 2) та один контакт з м'ячем у штрафному суперника. Жахаючі 57% точності передач (гірше тільки у Сапати, Паломіно та воротаря Аталанти). При тому, що в середньому по сезону тримав планку на рівні 83%! Брак дій становив 41%. Уперше за 13 матчів епохи після карантину жодного разу за гру не пробив по воротах. Тим дивніше бачити 305 балів від InStat – на 3 пункти вищий результат, ніж середня оцінка "Малі" в Серії А 2019/20. За те, що став найкращим в Аталанті за відсотком виграних єдиноборств (67%)? Ну, так їх і було всього 3, успішних 2.

Найпопулярніше італійське видання La Gazzetta dello Sport з безжальним вердиктом і найгіршим балом (5): "Містер щасливий вихід на заміну цього разу пройшов повз гру. Не міг знайти свою позицію, зокрема, місце, де міг би загрожувати супернику. Однак насамперед загубився в оборонних координатах – необхідних, коли ПСЖ піднімав свої хвилі атак". При цьому середній бал "Богині" – 6,5.

Одна з найпопулярніших газет Італії загального спектру також виписали Маліновському 5 балів, гірше не було ні в кого, так само в Кальдари та Мурієля. Українцю дісталося за те, що "увійшов на поле млявим, без належного духу". Лише Tuttosport не помістив його на останнє місце. Середній бал від спортивних і фанатських порталів (5,4) став найгіршим серед усіх в Аталанті.

Вболівальницький ресурс CalcioAtalanta разом з Мурієлем виписав найслабшу оцінку (5), бо "не вийшов на поле зі звичною рішучістю і декілька разів припустився занадто небезпечних втрат". Середній бал Маліновського від фанатів також абсолютно найгірший у команді (6,4). Інший портал вболівальників, TuttaAtalanta, взагалі залишив без оцінки і був дуже суворим до Руслана: "Забагато втрачав м'яч та не дав тої якості, яку зазвичай демонструє. Більше ніж раз розізлив Гасперіні через свої химерні передачі".

Тим не менше, є в українця і свої статусні прихильники. Легенда Ювентуса і Наполі, а нині відомий італійський політик і спортивний коментатор Sky Массімо Мауро вважає, що Маліновський повинен покинути клуб, який став бронзовим призером чемпіонату Італії другий рік поспіль. "Приходу Артура недостатньо. Трансфер Погба сприйняли б на ура. Я божеволію від Кулусевскі, якого вже купили, і Маліновського – хотів би підписання цього універсала". Слова 58-річного експерта, який двічі ставав чемпіоном Італії з різними клубами, можуть бути хоч якоюсь втіхою і нагадують: лідер збірної України все-таки провів дуже потужний дебютний сезон, незважаючи на деякі невдалі ігри.