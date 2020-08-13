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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ДИНАМО

Маліновський повернувся в Бергамо – фанати Аталанти зустріли свою команду як героїв

17:54 - Читать на русском
Маліновський повернувся в Бергамо – фанати Аталанти зустріли свою команду як героїв
Фани Аталанти / Фото ФК Аталанта

Вболівальники Аталанти вдячні своїм улюбленцям за епічний сезон.

27’ Маріо Пашаліч
 
Маркіньйос 90’
Ерік-Максім Шупо-Мотінг 90+3’
27’ Маріо Пашаліч
90’ Маркіньйос
90+3’ Ерік-Максім Шупо-Мотінг

Підопічні Гасперіні повертались додому після чвертьфіналу проти ПСЖ (1:2) з сумним присмаком поразки, але прихильники клубу вирішили підняти настрій свої улюбленцям.

Трагедія Маліновського й компанії у відеоогляді матчу Аталанта – ПСЖ – 1:2

Сотні вболівальників бергамасків зустріли автобус Аталанти шаленими оваціям, дякуючи команді за чудовий сезон, в якому Аталанті вдалось фінішувати на третій сходинці Серії А та дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, до успіху італійської сенсації долучився також один з лідерів збірної України Руслан Маліновський.

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Теги
Італія Українці за кордоном Аталанта - ПСЖ Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта футбольні фанати Відеоновини
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