Маліновський повернувся в Бергамо – фанати Аталанти зустріли свою команду як героїв

Підопічні Гасперіні повертались додому після чвертьфіналу проти ПСЖ (1:2) з сумним присмаком поразки, але прихильники клубу вирішили підняти настрій свої улюбленцям.

Трагедія Маліновського й компанії у відеоогляді матчу Аталанта – ПСЖ – 1:2

Сотні вболівальників бергамасків зустріли автобус Аталанти шаленими оваціям, дякуючи команді за чудовий сезон, в якому Аталанті вдалось фінішувати на третій сходинці Серії А та дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, до успіху італійської сенсації долучився також один з лідерів збірної України Руслан Маліновський.

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