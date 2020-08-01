Ілічіч не зможе допомогти Аталанті в Лізі чемпіонів – лідер команди Маліновського перебуває в депресії

Півзахисник Аталанти Йосіп Ілічіч пропустить протистояння в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Ілічіч покинув розташування Аталанти та повернувся до Словенії через депресію, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що гравець пропустить не тільки матч проти ПСЖ, але й залишок єврокубкової кампанії. Гасперіні також підтвердив, що не зможе розраховувати на Ілічіча.

До слова, Йосіп провів 34 поєдинки у складі Аталанти в поточному сезоні, записавши до свого активу 21 гол та 9 асистів.

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