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Ілічіч не зможе допомогти Аталанті в Лізі чемпіонів – лідер команди Маліновського перебуває в депресії

18:44 - Читать на русском
Ілічіч не зможе допомогти Аталанті в Лізі чемпіонів – лідер команди Маліновського перебуває в депресії
Йосіп Ілічіч / AS

Півзахисник Аталанти Йосіп Ілічіч пропустить протистояння в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

 

Ілічіч покинув розташування Аталанти та повернувся до Словенії через депресію, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що гравець пропустить не тільки матч проти ПСЖ, але й залишок єврокубкової кампанії. Гасперіні також підтвердив, що не зможе розраховувати на Ілічіча.

До слова, Йосіп провів 34 поєдинки у складі Аталанти в поточному сезоні, записавши до свого активу 21 гол та 9 асистів.

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Теги
Аталанта Аталанта Йосіп Йосіп Ілічіч Ліга чемпіонів Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні Аталанта - ПСЖ
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