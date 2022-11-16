Маліновський близький до відходу з Аталанти та має пропозиції з АПЛ, – GdS
Майбутнє півзахисника збірної України Руслана Маліновського у Бергамо під величезним питанням. З наближенням трансферного вікна стає все більше чуток.
29-річний українець має всі шанси покинути Аталанту, інформує Calciomercato з посиланням на Gazzetta dello Sport.
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Бергамаски включили Руслана у список гравців на вихід, тому були б раді його продати. Джерело зазначає, що півзахисник має пропозиції з АПЛ, але не уточнює клубів. Раніше серед претендентів називали Тоттенхем і Ноттінгем Форест.
Окрім Маліновського, у "жертву принесуть" вінгера Жеремі Бога (можлива оренда) та центрфорварда Дувана Сапату.
У поточному сезоні українець втратив статус основного, взявши участь у 14 матчах команди (відзначився голом та двома асистами).
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