Коментатор, який обізвав Маліновського росіянином, зробив пожертву і кличе українця на інтерв'ю
Американський репортер Філ Шоен намагається зам'яти скандал, у який вляпався під час роботи на матчі Марселя.
Американець, намагаючись нахвалювати потужність ударів українця, вдався до недоречних епітетів. Шоен у дусі пропаганди говорив про Маліновського як про росіянина. Довелося просити вибачення.
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Проте Руслану слів було недостатньо. Наш земляк надав коментатору кілька посилань на благодійні фонди, а Шоен перерахував у один із них 100 доларів. Про це американець прозвітував у соцмережах.
Маліновський відповів, що тепер все Ок. Коментатор натомість зробив українцю запрошення на інтерв'ю.
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