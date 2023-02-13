"Футбол 24" підготував чергову серію про те, як справи в українських футболістів за кордоном.

Андрій Лунін виграв Клубний чемпіонат світу, відігравши у складі Реала обидва матчі. Руслан Маліновський заробив вирішальний пенальті матчі з Клермоном та був змушений публічно навчати географії американського коментатора. Олександр Зінченко разом з Арсеналом несправедливо втратив очки, а Михайло Мудрик з'їздив у розташування Шахтаря та ледь не спровокував скандал. Дивіться нове відео на YouTube-каналі "Футбол 24".