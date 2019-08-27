Маліновський і дебют у Серії А: шоу Аталанти – вплив, фінти та оцінки українця італійськими ЗМІ за історичний матч

Руслан Маліновський зіграв свій перший офіційний матч за Аталанту. Хавбек збірної України почав свою кар'єру в Серії А з вольової перемоги над СПАЛом, яку бергамаскі оформили саме після його виходу.

Маліновський вийшов у складі Аталанти на 54-й хвилині матчу 1-го туру чемпіонату Італії 2019/20. "Богиня", як називають нову команду українця, відіграла у своєму натхненному стилі минулого сезону, що завершила найкращою атакою і на 3-му місці в таблиці. Гасперіні випустив Руслана на позицію у центр поля, а не плеймейкера. Руслан замінив Ремо Фройлера, який відіграв доволі непогано.

Гравець збірної Швейцарії створив 2 небезпечні моменти і ще один з приставкою "супер". Таким гострим екс-хавбек Генка і Зорі, якщо брати суху статистику, не виглядав і близько. Той же Пашаліч під нападниками діяв значно сміливіше й успішніше у плані креативу – більше увійшов у нарізки відео, які не завжди відображають усю картину. З іншого боку формально Руслан започаткував гольову атаку, зібравши біля себе захисників і віддавши на вільнішого Гомеса, після пасу якого відзначився дальнім ударом Мурієль.

Дебют Маліновського і камбек Аталанти у відеоогляді матчу проти СПАЛа – 2:3

Крім цього, Руслан відіграв істотну роль у перебудові механізму команди після перерви, про що буде сказано нижче. З інших плюсів: Руслан віддав 1 ключовий пас, 2 рази підбирав м'ячі на чужій половині, дещо компенсуючи цим 4 втрати. Заробив на собі 2 фоли, зокрема, жовту для суперника, але й дав себе обіграти двічі, не завадив одному небезпечному ударові та міг би краще перекривати простір для позиційних атак. Непогано виглядав 1 в 1, коли сам перебував з м'ячем і навіть під тиском 2-3 суперників кілька разів дуже сподобався.

А ось у взаємодії з партнерами багато чого не виходило – чи то він не так відкривався, чи то не правильно займав позицію, пропускаючи паси через себе, чи то сам дещо перетримував круглого. Виграв 6 з 11 єдиноборств, переважно позитивно заспокоюючи гру після камбеку. До слова, за кількістю та якістю дуелей, в які вступав, встиг увійти в топ-5 своєї команди, хоча відіграв лише 36 хвилин. А в підкати так взагалі стелився найчастіше (3, але лише 1 раз вдало).

Утім, і суперник уже не міг бути не таким активним, як до перерви, хоча тут і установка тренера відійти від тактики, що давала результат, спрацювала в мінус. Не враховуючи той факт, що відразу 3 гравці прекрасно знали, як грає Аталанта Гасперіні (Беріша, Д'Алессандро і Петанья прийшли влітку з Бергамо), це був такий собі варіант Зорі проти Еспаньйола, коли по перерві суперник якісно перебудовується, а ти не встигає закривати простір. З тою різницею, що СПАЛ видав якіснішу реалізацію та організацію своїх моментів і обійшовся без настільки численних провалів у захисті.

Високий інтенсивний пресинг до того, як рахунок став 2:0, швидкі контри, які оголяють шалені діри в захисних побудовах суперника, розгубленість опонента в центрі та на своїй половині, ті ж дуже небезпечні простріли з лівого флангу. Відверто посередній матч провів Мартен де Роон, якого в ідеалі Маліновський і міг би замінити у другому турі, хоча схоже, що Гасперіні не дуже довіряє оборонним характеристикам українця, тому поки буде лише вихід з лавки. Утім, і опорники Аталанти вже на 8-й хвилині дозволили суперникам розрив в атаці 3 на 3, а захисники, намагаючись гасити пожежу за хавбеками, тільки вивели Ді Франческо одного на ворота.

У першому таймі гості отримували м'яч у фінальній третині поля 51 раз. Центр поля практично не був задіяний в атаках: лише 8 гравців були там у вирішальній фазі, зате відразу 30 – ліворуч і ще 13 праворуч. Команда Гасперіні виконала 7 подач з правого краю і 5 – з лівого. Щоб зламати цю кепську тенденцію проти все більш насиченого захисту, тренер випустив Мурієля і Маліновського, які краще маневрували в пошуках м'яча саме в центральній зоні. Водночас алленаторе зняв одного з 3-х центрбеків, який нічого не вносив в атаку. Іншими словами пішли тим шляхом, яким навідріз відмовлялося йти Динамо проти Олімпіка в дебютному матчі Михайличенка з його безкінечними навісами і прострілами.

Схема Аталанти стала максимально атакувальною 3-4-3. Єдиний опорник перейшов у центр захисту, натомість вінгери Гомес і Мурієль повинні були триматись дуже близько до центрфорварда Сапати, аби створювати трикутники не лише в нападі, а й півзахисті та обороні, пише аналітик FootballBloodyHell Джодж Цанакас. При цьому нерідко український джокер отримував певну свободу розіграшу.

"Malinovskyi's introduction helped his team to move the ball faster. The midfielder proved that he will be one of the key players this season."@giorgostsanakas looks at the @SerieA clash between @Atalanta_BC & @spalferrara. #Spal #Atalanta #analysishttps://t.co/Aiii48p7l6 pic.twitter.com/IisDC8sRZh — Football Bloody Hell (@fbhfootball) August 27, 2019

Тож, зокрема, і завдяки виходу нашого центрхава Аталанта змогла швидше рухати м'яч, налагоджуючи взаємодію з атакувальним трикутником. "Він довів, що буде одним з ключових гравців сезону", – пише згаданий портал. Якби Гомес зумів прошити воротаря, Руслан міг і з асистом матч завершити. Хоча Гасперіні має рацію – Маліновський може набагато більше. Не виключено, що страх помилитися у важливий момент матчу зумовив певну невпевненість, скутість. Нічого, це лише дебют, а далі буде краще і цікавіше.

Італійські ЗМІ не були надто суворими до 26-річного гравця збірної України. Від провідних і найбільш відомих видань Руслан отримав по 6 балів. L'Eco di Bergamo та Il Giorno оцінили його на 6,5. Можливо, головний на сьогодні конкурент отримав гірші оцінки – Ремо Фройлер не вразив як загальноіталійські газети, так і фанатський портал.

Загалом же Аталанта може собою пишатися. Лише 2 рази за 17 матчів до неділі команда з Бергамо перемагала на виїзді СПАЛ. І обидва ці поєдинки було зіграно ще в далеких 1960-х. Довгих 26 років "Богиня" не вигравала стартовий матч двох поспіль сезонів, а виїзну перемогу в 1-му турі її фанати чекали рівно 7 десятиліть! Якщо ж брати лише ігри 2019-го, то саме клуб, в який цього літа перейшов Маліновський, очолює турнірну таблицю Серії А, набравши 44 очки!

Так-так, не Ювентус, Наполі чи інший гранд італійського футболу, а скромна собі команда Гасперіні. Недаремно Gazzetta dello Sport перед стартом сезону 2019/20 пророкувала Аталанті, орієнтованій на прекрасний, а не бойовитий футбол, можливість повторити долю чемпіонського Лестера, який кілька років тому шокував усіх в АПЛ. Щоправда диво-команда Раньєрі тоді не грала ще й в Лізі чемпіонів...