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Гасперіні критично прокоментував дебют Маліновського за Аталанту

14:38 3156 Читать на русском
Гасперіні критично прокоментував дебют Маліновського за Аталанту
Руслан Маліновський (ліворуч) з партнерами / Аталанта

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував дебют українця Руслана Маліновського і розповів, чому команда змогла втримати провідних гравців.

7’ Федеріко Ді Франческо
27’ Андреа Петанья
 
Робін Госенс 34’
Луїс Мурієль 71’
Луїс Мурієль 76’
7’ Федеріко Ді Франческо
27’ Андреа Петанья
34’ Робін Госенс
71’ Луїс Мурієль
76’ Луїс Мурієль

"Маліновському потрібно більше боротися в півзахисті. Він може діяти набагато краще.

Дебют Маліновського і камбек Аталанти у відеоогляді матчу проти СПАЛа – 2:3

Майже всі футболісти залишились в Аталанті, адже хочуть бути причетними до історичного виступу в Лізі чемпіонів. Хоча у іншому місці гравці могли б заробляти більше", – цитує Гасперіні СalcioАtalanta.

Нагадаємо, український півзахисник Руслан Маліновський вчора ввечері, 25 серпня, дебютував за Аталанту в першому турі Серії А проти СПАЛа, вийшовши на поле на 54 хвилині.

Маліновський дебютував за Аталанту перемогою над СПАЛом в першому турі Серії А

Зауважимо, що лідер збірної України перейшов у клуб з Бергамо влітку цього року з бельгійського Генка. Італійці заплатили за хавбека 13,7 млн євро.

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Головне Італія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Українці за кордоном СПАЛ - Аталанта
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