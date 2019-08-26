Гасперіні критично прокоментував дебют Маліновського за Аталанту

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував дебют українця Руслана Маліновського і розповів, чому команда змогла втримати провідних гравців.

"Маліновському потрібно більше боротися в півзахисті. Він може діяти набагато краще.

Дебют Маліновського і камбек Аталанти у відеоогляді матчу проти СПАЛа – 2:3

Майже всі футболісти залишились в Аталанті, адже хочуть бути причетними до історичного виступу в Лізі чемпіонів. Хоча у іншому місці гравці могли б заробляти більше", – цитує Гасперіні СalcioАtalanta.

Нагадаємо, український півзахисник Руслан Маліновський вчора ввечері, 25 серпня, дебютував за Аталанту в першому турі Серії А проти СПАЛа, вийшовши на поле на 54 хвилині.

Маліновський дебютував за Аталанту перемогою над СПАЛом в першому турі Серії А

Зауважимо, що лідер збірної України перейшов у клуб з Бергамо влітку цього року з бельгійського Генка. Італійці заплатили за хавбека 13,7 млн євро.