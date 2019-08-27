Малиновский и дебют в Серии А: шоу Аталанты – влияние, финты и оценки украинца итальянскими СМИ за исторический матч

Руслан Малиновский сыграл свой первый официальный матч за Аталанту. Хавбек сборной Украины начал свою карьеру в Серии А с волевой победы над СПАЛо, которую бергамаски оформили именно после его выхода.

Малиновский вышел в составе Аталанты на 54-й минуте матча 1-го тура чемпионата Италии 2019/20. "Богиня", как называют новую команду украинца, сыграла в своем вдохновенном стиле прошлого сезона, который завершила лучшей атакой и на 3-м месте в таблице. Гасперини выпустил Руслана на позицию в центр поля, а не плеймейкера. Руслан заменил Ремо Фройлера, который сыграл довольно неплохо.

Игрок сборной Швейцарии создал 2 опасных момента и еще один с приставкой "супер". Таким острым экс-хавбек Генка и Зари, если брать сухую статистику, не выглядел и близко. Тот же Пашалич под нападающими действовал значительно смелее и успешнее в плане креатива – более вошел в нарезки видео, не всегда отображающие всю картину. С другой стороны формально Руслан начал голевую атаку, собрав возле себя защитников и отдав на свободного Гомеса, после паса которого отличился дальним ударом Муриель.

Дебют Малиновского и камбэк Аталанты в видеообзоре матча против СПАЛа – 2:3

Кроме этого, Руслан сыграл существенную роль в перестройке механизма команды после перерыва, о чем будет сказано ниже. Из других плюсов: Руслан отдал 1 ключевой пас, 2 раза подбирал мячи на чужой половине, несколько компенсируя этим 4 потери. Заработал на себе 2 фола, в частности, желтую для соперника, но и дал себя обыграть дважды, не помешал одному опасному удару и мог бы получше перекрывать пространство для позиционных атак. Неплохо выглядел 1 в 1, когда сам находился с мячом и даже под давлением 2-3 соперников несколько раз очень понравился.

А вот во взаимодействии с партнерами многое не получалось – то ли он не так открывался, то не правильно занимал позицию, пропуская передачи соперника через себя, то сам несколько передерживал круглого. Выиграл 6 из 11 единоборств, преимущественно положительно успокаивая игру после камбэка. К слову, по количеству и качеству дуэлей, в которые вступал, успел войти в топ-5 своей команды, хотя сыграл только 36 минут. А в подкаты так вообще стелился чаще всего (3, но только 1 раз удачно).

Впрочем, и соперник не мог быть не таким активным, как до перерыва, хотя здесь и установка тренера отойти от тактики, которая давала результат, сработала в минус. Не считая тот факт, что сразу 3 игрока прекрасно знали, как играет Аталанта Гасперини (Бериша, Д'Алессандро и Петанья пришли летом из Бергамо), это был некий вариант Зари против Эспаньола, когда после перерыва соперник качественно перестраивается, а ты не успеваешь закрывать пространство. С той разницей, что СПАЛ выдал более качественную реализацию и организацию своих моментов да и обошелся без столь многочисленных провалов в защите.

Высокий интенсивный прессинг до того, как счет стал 2:0, быстрые контры, которые обнажают огромные дыры в защитных построениях соперника, растерянность оппонента в центре и на своей половине, те же очень опасные прострелы с левого фланга. Откровенно посредственный матч провел Мартен де Роон, которого в идеале Малиновский и мог бы заменить во втором туре, хотя похоже, что Гасперини не слишком доверяет оборонным характеристикам украинца, поэтому пока будет только выход со скамейки. Опорники Аталанты кстати, уже на 8-й минуте позволили соперникам разрыв в атаке 3 на 3, а защитники, пытаясь тушить пожар за хавбеками, только вывели Ди Франческо одного на ворота.

В первом тайме гости получали мяч в финальной трети поля 51 раз. Центр поля практически не был задействован в атаках: только 8 игроков были там в решающей фазе, зато сразу 30 – слева и еще 13 справа. Команда Гасперини выполнила 7 подач с правого края и 5 – с левой. Чтобы сломать эту плохую тенденцию против все более насыщенной защиты, тренер выпустил Муриеля и Малиновского, которые лучше маневрировали в поисках мяча именно в центральной зоне. При этом алленаторе снял одного из 3-х центрбеков, ничего не вносившего в атаку. Иными словами пошли тем путем, которым наотрез отказывалось идти Динамо против Олимпика в дебютном матче Михайличенко с его бесконечными навесами и прострелами.

Схема Аталанты стала максимально атакующей 3-4-3. Единственный опорник перешел в центр защиты, зато вингеры Гомес и Муриель должны были держаться очень близко к центрфорварду Сапате, чтобы создавать треугольники не только в нападении, но и полузащите и обороне, пишет аналитик FootballBloodyHell Джордж Цанакас. При этом нередко украинский джокер получал определенную свободу розыгрыша.

"Malinovskyi's introduction helped his team to move the ball faster. The midfielder proved that he will be one of the key players this season."@giorgostsanakas looks at the @SerieA clash between @Atalanta_BC & @spalferrara. #Spal #Atalanta #analysishttps://t.co/Aiii48p7l6 pic.twitter.com/IisDC8sRZh — Football Bloody Hell (@fbhfootball) August 27, 2019

Поэтому, в частности, и благодаря выходу нашего центрхава Аталанта смогла быстрее двигать мяч, налаживая взаимодействие с атакующим треугольником. "Он доказал, что будет одним из ключевых игроков сезона", – пишет упомянутый портал. Если бы Гомес сумел прошить вратаря, Руслан мог и с ассистом матч завершить. Хотя Гасперини прав – Малиновский может намного больше. Не исключено, что страх ошибиться в важный момент матча обусловил определенную неуверенность, скованность. Ничего, это только дебют, а дальше будет получше.

Итальянские СМИ не были слишком суровыми к 26-летнему игроку сборной Украины. От ведущих и наиболее известных изданий Руслан получил по 6 баллов. L'Eco di Bergamo и Il Giorno оценили его на 6,5. Возможно, главный на сегодня конкурент получил худшие оценки – Ремо Фройлер не впечатлил как общеитальянские газеты, так и фанатский портал.

В целом же Аталанта может собой гордиться. Только 2 раза за 17 матчей до воскресенья команда из Бергамо побеждала на выезде СПАЛ. И оба эти поединки были сыграны еще в далеких 1960-х. Долгих 26 лет "Богиня" не выигрывала стартовый матч двух подряд сезонов, а выездную победу в 1-м туре ее фанаты ждали ровно 7 десятилетий! Если же брать только игры 2019-го, то именно клуб, в который этим летом перешел Малиновский, возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 44 очка!

Да-да, не Ювентус, Наполи или другой гранд итальянского футбола, а скромная себе команда Гасперини. Недаром Gazzetta dello Sport перед стартом сезона 2019/20 предсказывала Аталанте, ориентированной на прекрасный, а не боевитый футбол, возможность повторить судьбу чемпионского Лестера, который несколько лет назад шокировал всех в АПЛ. Правда чудо-команда Раньери не играла тогда еще и в Лиге чемпионов...