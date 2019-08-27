Малиновский и дебют в Серии А: шоу Аталанты – влияние, финты и оценки украинца итальянскими СМИ за исторический матч

Руслан Малиновский сыграл свой первый официальный матч за Аталанту. Хавбек сборной Украины начал свою карьеру в Серии А с волевой победы над СПАЛо, которую бергамаски оформили именно после его выхода.
Малиновский вышел в составе Аталанты на 54-й минуте матча 1-го тура чемпионата Италии 2019/20. "Богиня", как называют новую команду украинца, сыграла в своем вдохновенном стиле прошлого сезона, который завершила лучшей атакой и на 3-м месте в таблице. Гасперини выпустил Руслана на позицию в центр поля, а не плеймейкера. Руслан заменил Ремо Фройлера, который сыграл довольно неплохо.
Игрок сборной Швейцарии создал 2 опасных момента и еще один с приставкой "супер". Таким острым экс-хавбек Генка и Зари, если брать сухую статистику, не выглядел и близко. Тот же Пашалич под нападающими действовал значительно смелее и успешнее в плане креатива – более вошел в нарезки видео, не всегда отображающие всю картину. С другой стороны формально Руслан начал голевую атаку, собрав возле себя защитников и отдав на свободного Гомеса, после паса которого отличился дальним ударом Муриель.
Дебют Малиновского и камбэк Аталанты в видеообзоре матча против СПАЛа – 2:3
Кроме этого, Руслан сыграл существенную роль в перестройке механизма команды после перерыва, о чем будет сказано ниже. Из других плюсов: Руслан отдал 1 ключевой пас, 2 раза подбирал мячи на чужой половине, несколько компенсируя этим 4 потери. Заработал на себе 2 фола, в частности, желтую для соперника, но и дал себя обыграть дважды, не помешал одному опасному удару и мог бы получше перекрывать пространство для позиционных атак. Неплохо выглядел 1 в 1, когда сам находился с мячом и даже под давлением 2-3 соперников несколько раз очень понравился.
А вот во взаимодействии с партнерами многое не получалось – то ли он не так открывался, то не правильно занимал позицию, пропуская передачи соперника через себя, то сам несколько передерживал круглого. Выиграл 6 из 11 единоборств, преимущественно положительно успокаивая игру после камбэка. К слову, по количеству и качеству дуэлей, в которые вступал, успел войти в топ-5 своей команды, хотя сыграл только 36 минут. А в подкаты так вообще стелился чаще всего (3, но только 1 раз удачно).
Впрочем, и соперник не мог быть не таким активным, как до перерыва, хотя здесь и установка тренера отойти от тактики, которая давала результат, сработала в минус. Не считая тот факт, что сразу 3 игрока прекрасно знали, как играет Аталанта Гасперини (Бериша, Д'Алессандро и Петанья пришли летом из Бергамо), это был некий вариант Зари против Эспаньола, когда после перерыва соперник качественно перестраивается, а ты не успеваешь закрывать пространство. С той разницей, что СПАЛ выдал более качественную реализацию и организацию своих моментов да и обошелся без столь многочисленных провалов в защите.
Высокий интенсивный прессинг до того, как счет стал 2:0, быстрые контры, которые обнажают огромные дыры в защитных построениях соперника, растерянность оппонента в центре и на своей половине, те же очень опасные прострелы с левого фланга. Откровенно посредственный матч провел Мартен де Роон, которого в идеале Малиновский и мог бы заменить во втором туре, хотя похоже, что Гасперини не слишком доверяет оборонным характеристикам украинца, поэтому пока будет только выход со скамейки. Опорники Аталанты кстати, уже на 8-й минуте позволили соперникам разрыв в атаке 3 на 3, а защитники, пытаясь тушить пожар за хавбеками, только вывели Ди Франческо одного на ворота.
В первом тайме гости получали мяч в финальной трети поля 51 раз. Центр поля практически не был задействован в атаках: только 8 игроков были там в решающей фазе, зато сразу 30 – слева и еще 13 справа. Команда Гасперини выполнила 7 подач с правого края и 5 – с левой. Чтобы сломать эту плохую тенденцию против все более насыщенной защиты, тренер выпустил Муриеля и Малиновского, которые лучше маневрировали в поисках мяча именно в центральной зоне. При этом алленаторе снял одного из 3-х центрбеков, ничего не вносившего в атаку. Иными словами пошли тем путем, которым наотрез отказывалось идти Динамо против Олимпика в дебютном матче Михайличенко с его бесконечными навесами и прострелами.
Схема Аталанты стала максимально атакующей 3-4-3. Единственный опорник перешел в центр защиты, зато вингеры Гомес и Муриель должны были держаться очень близко к центрфорварду Сапате, чтобы создавать треугольники не только в нападении, но и полузащите и обороне, пишет аналитик FootballBloodyHell Джордж Цанакас. При этом нередко украинский джокер получал определенную свободу розыгрыша.
Поэтому, в частности, и благодаря выходу нашего центрхава Аталанта смогла быстрее двигать мяч, налаживая взаимодействие с атакующим треугольником. "Он доказал, что будет одним из ключевых игроков сезона", – пишет упомянутый портал. Если бы Гомес сумел прошить вратаря, Руслан мог и с ассистом матч завершить. Хотя Гасперини прав – Малиновский может намного больше. Не исключено, что страх ошибиться в важный момент матча обусловил определенную неуверенность, скованность. Ничего, это только дебют, а дальше будет получше.
Итальянские СМИ не были слишком суровыми к 26-летнему игроку сборной Украины. От ведущих и наиболее известных изданий Руслан получил по 6 баллов. L'Eco di Bergamo и Il Giorno оценили его на 6,5. Возможно, главный на сегодня конкурент получил худшие оценки – Ремо Фройлер не впечатлил как общеитальянские газеты, так и фанатский портал.
В целом же Аталанта может собой гордиться. Только 2 раза за 17 матчей до воскресенья команда из Бергамо побеждала на выезде СПАЛ. И оба эти поединки были сыграны еще в далеких 1960-х. Долгих 26 лет "Богиня" не выигрывала стартовый матч двух подряд сезонов, а выездную победу в 1-м туре ее фанаты ждали ровно 7 десятилетий! Если же брать только игры 2019-го, то именно клуб, в который этим летом перешел Малиновский, возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 44 очка!
Да-да, не Ювентус, Наполи или другой гранд итальянского футбола, а скромная себе команда Гасперини. Недаром Gazzetta dello Sport перед стартом сезона 2019/20 предсказывала Аталанте, ориентированной на прекрасный, а не боевитый футбол, возможность повторить судьбу чемпионского Лестера, который несколько лет назад шокировал всех в АПЛ. Правда чудо-команда Раньери не играла тогда еще и в Лиге чемпионов...