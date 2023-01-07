Відомий інсайдер Фабріціо Романо пролив світло на умови трансферу півзахисника Аталанти Руслана Маліновського в Марсель. Зазначається, що бергамаски отримають за українця 10 мільйонів євро, а не 12 млн плюс бонуси, як повідомлялось раніше.

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Окрім того, спочатку це буде оренда, а не повноцінний трансфер. Однак, в угоду включена умова про обов'язковий викуп футболіста – Марсель отримає всі права на Маліновського лише влітку. Найближчими днями Руслан пройде медичне обстеження у Франції.

Нагадаємо, контракт Маліновського з бергамасками чинний до літа 2024 року. У поточному сезоні Руслан провів за Аталанту 15 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 18 млн євро.

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